Как выбрать страхового брокера? Страховой брокер это профессия, которая в России появилась относительно не так давно и многие не знают какая разница в типе страхового посредника. Кто такой страховой брокер? Страховой брокер это индивидуальный предприниматель, реже – юридическое лицо. Брокер совершает действия по исполнению, заключению, изменению и расторжению страховых договоров. Чаще всего, брокеры сотрудничают с несколькими страховыми компаниями, в отличие от страхового агента, который работает с одним страховщиком. Страховой брокер может комиссию за продажу страховых продуктов работая от своего имени по поручению клиента и получать вознаграждение от него

от имени клиента, но вознаграждение получать от страховщика. Брокер, выступающий посредником в интересах компании, обязан уведомить об этом клиента и не может получить оплату услуг от обеих сторон. Что учесть заказывая услуги страхового брокера? Наличие лицензии страхового брокера. Независимо от того, зарегистрирован он как ИП или как юридическое лицо, наличие лицензии Банка России обязательно. К сожалению, случается, что посредниками претворяются мошенники, продающие фальшивые полисы или же агенты, называющие себя брокерами, но не имеющими права заниматься этим видом деятельности. Также важно уточнить не приостановлена или ограничена лицензия у компании на выбранный вид страхования. Уточнить условия заключения договора и особенности страховки. Брокер не имеет права продать полис страховщика дороже, чем он стоит у компании страховщика, но может предоставить скидку, не более чем в размере комиссии, выплачиваемой компанией страховщиком брокеру, за счет собственного вознаграждения. Но есть и обратная ситуация, когда страхователю предлагают более дешевый полис. Примерно посчитать стоимость страховки возможно в он-лайн калькуляторе, которые есть на большинстве сайтов страховых компаний. Если цена на сайте значительно отличается от предложенной брокером, стоит уточнить причины низкой цены. Также страховой брокер может обеспечить своему клиенту особые условия заключения договора. Проверить договор страхового брокера со страховщиком и право подписи. Иногда вместо брокера договор заключает его сотрудник и тогда необходимо проверить наличие и легитимность подписи. Также есть вариант сотрудничества, когда брокер продает полиса онлайн и может не иметь права подписи, так как он просто вносит ваши данные в систему страховщика, которая оформляет полис и присылает вам. В каких случаях удобно обращаться к брокеру? Вы не знаете какой вид страхования вам нужен. Гораздо удобнее обратиться к брокеру, чем посещать множество офисов страховых компаний для консультаций;

Когда необходим осмотр имущества перед заключением договора;

Вы хотите узнать условия страхования в нескольких компаниях, которые предварительно были выбраны;

Хотите получить информацию об акциях, скидках, дополнительных предложениях, действующих в разных компаниях. Плюсы и минусы К плюсам можно отнести: Существенная экономия, за счет скидки от брокера или его осведомленности об акциях, проходящих в различных компаниях;

Страховой брокер знает все особенности и нюансы страховых программ своих компаний – партнеров и поможет выбрать лучший вариант, применительно к индивидуальной ситуации;

Хороший брокер, с наработанной репутацией, может обеспечить сопровождение страхователя от момента заключения договора до получения денег по страховке и даже давать юридические консультации в случае возникновения судебного разбирательства;

Непредвзятость. В отличие от агентов страховых компаний, проверенный брокер придерживается нейтральной позиции и заинтересован в обеспечении качественного обслуживания и гарантии постоянных полноценных выплат клиенту;

В случае несения клиентом убытков в результате некомпетентности работы сотрудника брокерской фирмы, страхователь может потребовать компенсацию ущерба;

Брокер может повлиять на процесс изменения условий договоров в пользу страхователя и на вопросы возмещения убытков. Минусы: Брокер не несет ответственности за выполнение обязательств страховой компании в случае расторжения договора;

не гарантирует финансовую стабильность компании – страховщика;

Брокеров, нарабатывающих репутацию, на данный момент очень мало. Брокеры сами могут определять с кого им брать вознаграждение за свои услуги, со страхователя или страховщика. В случае, если комиссию оплачивает страховщик, брокер может продвигать страховку, которая принесет ему наибольшее вознаграждение, но не будет полностью соответствовать интересам страхователя.

Полис, полученный по договору, заключенному с брокером, начинает действовать с отсрочкой, поскольку вы перечисляете деньги на его счет, а он перечисляет нужную сумму на счет страховщика. По факту, различия в работе страхового агента и страхового брокера не очень заметны. Какой бы вариант сотрудничество вы не выбрали, помните, что агенты – официальные посредники и представители страховых компаний. На сайтах компаний, предоставляющих услуги страхования, чаще всего представлены списки всех ее агентов и можно связаться с выбранной компанией для подтверждения действительности договора выбранного агента. Как проверить страхового брокера? Работа страховых брокеров, помимо страховых компаний, находится под наблюдением и контролем Банк России. Существует реестр, в котором есть данные всех лицензированных страховых брокеров. Перед заключением договора стоит проверить наличие выбранного брокера в этом списке. Конечно, если вам удобнее провести осмотр страхуемого имущества, получить консультацию, узнать все особенности работы выбранного страховщика, не выходя из своего офиса, комфортнее воспользоваться услугами брокера. После оформления полиса не забудьте убедиться в том, что у вас на руках полный пакет документов. Также по закону посредники страховых компаний несут ответственность за конфиденциальность, сохранность денег и документов клиента и за предоставляемую информацию об услугах страховых компаний. Валютные вклады: плюсы и минусы Поговорим о преимуществах и недостатках валютных вкладов, а также некоторых «подводных камнях». Ск.. Как получить кредит на открытие собственного дела Если раньше считалось, что основная преграда на пути открытия собственного дела, приносящего доход, — это отсутствие стартового капитала, то сегодня этот вопрос можно легко решить. Да.. Форум, на котором можно обсудить всё о доверительном управлении Доверие крайне важно при личностных взаимоотношениях. Но.. Надежный сервис ввода-вывода WebMoney в Воронеже Электронные деньги нельзя подержать в руках, тем не менее, они не только могут служить средством оплаты товаров и услуг в сети, но и обладают рядом качеств, недоступных для обычных платежных средств. .. Банкротство предприятий в России Невозможность предприятия рассчитываться по долгам, перед штатом работников и контрагентами, может привести к печальным последствиям, а именно к банкротству юридического лица. Для того, ч..